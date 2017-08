Al menos cuatro talibán muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en el centro de Afganistán

Al menos cuatro milicianos talibán han muerto como consecuencia de varias operaciones desarrolladas el sábado por las fuerzas de seguridad afganas en la provincia de Logar, en el centro del país, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior.

El comunicado del Gobierno no aporta más detalles sobre los ataques y enfrentamientos y señala que las fuerzas de seguridad no han sufrido bajas en estas operaciones. Los talibán no se han pronunciado sobre lo sucedido.