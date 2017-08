El líder de los talibán dice que la presencia de tropas extranjeras "es el principal obstáculo para la paz"

El líder de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, ha reclamado este jueves la retirada de las tropas extranjeras del país como medio para iniciar un proceso de paz, en un mensaje con motivo del Eid al Adha (Celebración del Sacrificio).

"Sí, he firmado órdenes, pero no está completado", ha dicho desde el Pentágono, según ha informado el diario estadounidense 'The Washington Examiner'. "En otras palabras, he firmado alguna de las tropas que irán, y estamos identificando cuáles serán específicamente", ha agregado.