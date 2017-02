El norte de EEUU en alerta por el temporal de nieve y frío

Las condiciones meteorológicas adversas llevan días afectando al norte de Estados Unidos desde Nueva York hasta Maine. Preparados para un nuevo temporal de nieve, viento y fuertes lluvias se mantienen activadas las alertas. Con espesores de hasta 40 centímetros, la circulación de vehículos está siendo muy complicada, las máquinas quitanieves no dan abasto y las calles aparecen desiertas. También el tráfico aéreo se ha visto afectado por decenas de retrasos y cancelaciones. También hay alerta por inundaciones en California, donde se ha obligado a los habitantes de Oroville a que abandonen sus hogares. La razón esta presa que está a punto de reventar. Unas 160.000 personas han abandonado las localidades cercanas al embalsea por desbordamiento y no para de llover. Los servicios de emergencias han comenzado los trabajos de limpieza en desagües y alcantarillas, pero no es suficiente.