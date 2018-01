Un tribunal de Líbano condena a seis meses de cárcel a una periodista por "difamación contra el Ejército"

Un tribunal militar de Líbano ha condenado en rebeldía a seis meses de cárcel a la periodista Hanin Ghaddar por "difamación contra el Ejército", según ha informado el diario local 'An Nahar'.

Ghaddar, quien fue jefe de edición de NOW News y conferenciante en el Washington Institute for Near East Policy, ha sido foco de críticas en el país por sus críticas a la intervención del partido-milicia chií Hezbolá en Siria.