Un tribunal israelí critica al Shin Bet por tener dos años arrestado a un inocente y obligarle a confesar

El joven fue identificado erróneamente por un recepcionista que luego admitió e informó de su error

De acuerdo con el veredicto del tribunal de distrito de Beer Sheva, el Shin Bet no cumplió los procedimientos estándares para la identificación de sospechosos. "No hubo rueda de identificación, lo que habría desvelado el error, y la coartada de Nimri no fue comprobada. Además, los investigadores no examinaron las imágenes del hotel, en las que no aparece Nimri", sostienen.