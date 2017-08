El periodista turco-alemán Dogan Akhanli no cree que un juez español decrete su extradición a Turquía

El periodista turco-alemán Dogan Akhanli, sobre el que pesa una orden de detención emitida por Turquía por supuesta pertenencia a organización terrorista --algo por lo que ya fue absuelto en 2011--, ha mostrado su confianza en que la Justicia española no haga efectiva su extradición al país gobernado por Recep Tayyip Erdogan.

Asimismo, ha reconocido que él no se considera "políticamente importante" y que no comprende por qué le persigue de esa manera Turquía. "No sé ni cuánta gente me lee", ha aseverado, antes de defender que con sus artículos ayuda "al proceso de democratización" de Turquía.