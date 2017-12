Una víctima de las FARC se dedica ahora a dar clase a hijos de ex guerrilleros

Mariela López es una de las más de ocho millones de víctimas que ha dejado la guerra entre el Estado y las FARC en Colombia. Ella ha decidido perdonar y ahora es parte activa del proceso de paz: trabaja dando clase a los hijos de los ex guerrilleros.

"Yo fui víctima y me estoy sanando", cuenta a Caracol Radio López, que perdió a su marido y a varios seres queridos durante el conflicto armado que ha desangrado a la nación iberoamericana durante más de medio siglo.

"Más o menos el 50 por ciento de los estudiantes de aquí son hijos de ex combatientes (...) Y me alegro cuando el ex combatiente viene con su hijo de la mano", afirma.