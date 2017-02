Ya han votado casi todos los candidatos a la Presidencia de Ecuador

La práctica totalidad de los candidatos a la Presidencia de Ecuador han ejercido ya su derecho al voto sin mayores contratiempos, con la salvedad del aspirante de Sociedad Patriótica, quien debido a la falta de padrón tuvo que aplazarlo hasta la tarde, informa la agencia de noticias estatal ecuatoriana, Andes.

El aspirante del oficialista movimiento Alianza PAÍS, Lenin Moreno, votó en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito acompañado de su esposa. Moreno ha manifestado su complacencia por el desarrollo normal del proceso electoral.

Tras la votación, Moreno se ha trasladado al Hotel Quito, donde recibirá los resultados de la jornada. Después se desplazará hasta la sede de Alianza PAÍS adonde acudirán los simpatizantes del partido.

Por su parte, el candidato del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, ha votado en la Unidad Educativa Batalla de Tarqui de Guayaquil. Lasso se ha mostrado optimista con respecto a sus opciones de pasar a una segunda vuelta y emplazó a otras fuerzas políticas a apoyarlo para derrotar al oficialismo. Lasso conocerá los resultados en el hotel Hilton Colón.

También ha votado en Guayaquil la socialcristiana Cynthia Viteri, quien reconoció que no tiene opciones de alcanzar la Presidencia en primera vuelta, pero sí es la ideal para derrotar a Moreno en una segunda vuelta. Viteri ha acompañado a votar a Quito a su candidato a vicepresidente, Mauricio Pozo, tras lo cual regresará a Guayaquil para recibir los resultados en el Centro de Convenciones.

Por parte de Izquierda Democrática, el candidato presidencial Paco Moncayo votó por la mañana en el Colegio San Vicente de Paúl de Quito. Moncayo no ha querido pronunciarse sobre un posible apoyo a Lasso o al oficialista Moreno en una segunda vuelta porque, ha asegurado, llegará a esa instancia "con el favor popular".

Por Fuerza Ecuador (FE), Abdalá Bucaram Pulley, ha sufragado en la Universidad de Guayaquil, donde llegó acompañado de su cónyuge y candidatos a asambleístas. Bucaram ha señalado que respetará y que hasta donde conoce el proceso está cumpliendo sin inconvenientes. Los resultados los recibirá en su propio domicilio.

Iván Espinel, candidato del movimiento Fuerza Compromiso Social, ha votado en la Universidad Espíritu Santo del cantón Samborondón. Espinel ha destacado la "presencia masiva de votantes". Por la tarde se ha desplazado hasta la provincia costera de Manabí para acompañar en la votación a los candidatos de su movimiento a asambleístas.

Por su parte, el candidato por el movimiento Unión Ecuatoriana (UE), Washington Pesántez, ha ejercido su derecho al voto en la Unidad Educativa Cardenal de la Torre, en Quito. El resultado del recuento lo recibirá en la sede de su organización en Quito.

Por último, el candidato de la Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda, quien tenía previsto sufragar en la mañana el colegio Estrada, en Quito, no lo pudo hacer porque la Junta no se había instalado por la falta del padrón. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral han informado posteriormente de que se había solventado el problema, pero Zuquilanda ha explicado que no votará hasta la tarde.

Más de 12,5 millones de ecuatorianos empadronados están convocados para elegir hoy presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. También los electores deben pronunciarse sobre la iniciativa del Ejecutivo de si aprueba o no que los funcionarios públicos tengan recursos y bienes en paraísos fiscales.