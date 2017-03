Al menos 450 yihadistas muertos en fuertes enfrentamientos con el Ejército a las afueras de Damasco

Al menos 450 integrantes de la Organización para la Liberación del Levante, formada en parte por miembros del antiguo Frente Al Nusra, afín a Al Qaeda, han muerto en los últimos cuatro días durante los intensos combates contra el Ejército sirio en el barrio de Jobar, en el extrarradio de la capital, Damasco, según fuentes militares.

La operación comenzó el pasado martes, cuando el Ejército sirio constató que decenas de yihadistas se habían infiltrado en un complejo de fábricas textiles en el norte del distrito. Durante los combates el Ejército se ha incautado de vehícuos explosivos, tanques, vehículos acorazados, cinco lanzamorteros, tres cañones y 15 ametralladoras.

Además, el Ejército ha aprovechado para bombardear rutas de suministro y trayectos de desplazamiento de los yihadista en la cercana localidad de Ghouta, según informaron fuentes militares a la agencia oficial de noticias siria, SANA, y la cadena Al Ikbariya.

Pese a que en Siria los viernes son tradicionalmente días de descanso, los combates han proseguido esta mañana con participación de las Fuerzas Aéreas.

