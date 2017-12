El legislador republicano Dan Johnson se suicida después de haber sido acusado de acoso sexual a una menor

"Las acusaciones de NPR son falsas DIOS y solo DIOS sabe la verdad, nada es la forma en que lo hacen. AMÉRICA no sobrevivirá a este tipo de juez y falsa noticia del jurado. Los conservadores toman una posición. AMO A DIOS y AMO A MI ESPOSA, ¡quién es la mejor ESPOSA del mundo, Mi amor para siempre! Mi mamá y mi papá mi FAMILIA y mis cinco hijos y Nueve nietos, dos con los estómagos y muchos más por venir, cada uno de ustedes o un regalo total de DIOS, sean fuertes, REBECCA los necesita. 9-11-2001 NYC / WTC, PTSD 24/7 16 años es una enfermedad que me quitará la vida, no puedo soportarlo más. Ha ganado esta vida. PERO EL CIELO ES MI HOGAR "POR FAVOR, ESCUCHA DE CERCA, SOLO HAY tres cosas que te pido que hagas, si me amas es (1) no culpes a nadie, Satanás es el acusador, así que culpa al mismo diablo. (2) Perdona y Ama a todos especialmente a ti mismo. (3) Lo más importante, AMA A DIOS. PD AMO A MIS AMIGOS, USTEDES SON FAMILIARES! ¡DIOS AMA A TODA LA GENTE SIN IMPORTAR QUÉ! "