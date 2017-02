Los looks que triunfaron en el front row de Calvin Klein

Aunque en Nueva York nevaba y lo que menos apetecía era lanzarse a la calle vestida de punta en blanco para que miles de fotógrafos pusieran sus ojos en ellas, las famosas quisieron apoyar a Raf Simons, que estuvo al frente de Dior hasta que Maria Grazia Chiuri le sucedió, en su debut para Calvin Klein.

A su cita con la moda minimalista pero cargada de color de la firma estadounidense no faltó la it girl británica Alexa Chung, con un vestido de crochet blanco de Ulla Johnson que combinó con unas botas negras con las que se resguardó del frío. Mucho más sobrias que ella, y con un estilo más Calvin Klein, fueron Karlie Kloss y Julianne Moore, que no se perdieron detalles del desfile desde el front row con sus looks en total black.

Quien también se vistió de negro pero de una forma más sensual que ellas fue la modelo e imagen de la firma de ropa interior Agent Provocateur Abbey Lee Kershaw, que lució un pantalón de cuero negro, top off shoulder y un maxiabrigo que luego accesorizó con una cruz con la que le dio un toque gótico al look.

Bastante más comedido que su outfit fue el de Kate Bosworth, que no se complicó y lució una camiseta blanca, con el nuevo logo de la firma, y unos vaqueros, todo un homenaje a la seña de identidad de Calvin Klein. Eso sí, hubo quienes rezumaron sofisticación, como Sarah Jessica Parker, con zapatos glitter, abrigo agabardinado estampado y gafas de sol, o Gwyneth Paltrow, con un look en tonos cámel y blanco.