El 58% de las madres renuncia a su carrera profesional frente al 6% de los padres

La igualdad en el hogar sigue siendo un mito. Las cosas han cambiado y los hombres están más implicados en las tareas, pero el 58% de las mujeres renuncia a su carrera profesional al ser madres frente al 6% de sus parejas. De hecho, el 51% de las mujeres que no son madres asume que, de serlo, renunciaría a su desarrollo laboral. La mujer también es la principal responsable de las tareas no visibles ni cuantificables del hogar en el 54% de los casos frente al 17% de los hombres. Ellos se encargan de aquellas tareas que tienen un reconocimiento como la cocina o el aseo de los hijos, pero ellas cargan con el grueso de la logística de la casa y son trabajos que, muchas veces, pasan desapercibidos. La realidad es que en pleno siglo XXI hay cosas que no han cambiado tanto. La cultura de una sociedad patriarcal pesa todavía demasiado y por eso para lograr el cambio y llegar a un reparto igualitario de las tareas hay que educar a los pequeños de la casa en el cambio de roles. Es fundamental también el apoyo de la sociedad y del Estado para conseguirlo.