Tras superar un cáncer vuelve a mariscar

Su cuerpo ha cambiado y sus fuerzas están mermadas pero Magdalena es una mariscadora de raza. Lleva 50 años recogiendo almejas y ahora ha vuelto a la faena porque necesita el dinero. Los médicos que la han tratado consideran que no debe trabajar pero los inspectores de la Sanidad Pública le han dado el alta. "Me dicen que vaya despacito", cuenta Magdalena de 57 años, pero ella no puede sola con el peso de la mercancía y necesita ayuda. Y ahí están sus compañeras, esas mujeres duras y valientes que cada día pasan 8 horas en la Ría de Pontevedra, para echarle una mano. En ellas ha encontrado el apoyo que le ha negado la Seguridad Social. Sin ellas no podría hacer su trabajo. Ahora el defensor del paciente ha escrito una carta a la Ministra de Sanidad para que reconsidere su caso.