Lo mejor del cuarto día de la MBFWM

Con el Samsung Ego, que se celebra el martes como es tradición y está considerada la hermana pequeña de la MBFWM porque está dedicada a los jóvenes diseñadores, la Semana de la Moda de Madrid echa el cierre.

Durante estos días hemos visto mucha moda, sofisticación y algo de atrevimiento de la mano de Maria ke Fisherman, la firma más transgresora de nuestro país. El día lo cerraron el doble desfile de Esther Noriega, que llenó la pasarela de mucho color, paillettes y medias de rejila, y Jesús Lorenzo, con su colección inspirada en Groenlandia en la que ha reinterpretado los clásicos en clave sport en la que ha mezclado el textil con la piel con la maestría que la caracteriza.

El doble desfile de Noriega y Lorenzo se celebró al entregarse los Premios L'Oréal a Mejor Modelo, que recayó en Marina Pérez, y Mejor Colección, que fue para Juan Duyos. Smart Girl, como así se titula su colección otoño invierno 2017 2018, hizo que IFEMA vibrara de la emoción cuando 10 de las modelos más icónicas de nuestro país se subieron a la pasarela para lucir los diseños, hechos por y para ellas, de Duyos. Nieves Álvarez, Judit Mascó, Almudena Fernández, Vanesa Lorenzo, Verónica Blume, Laura Sánchez, Madeleine Hörtz, Marina Pérez, Cristina Piaget y Helena Barquilla deslumbraron con lo nuevo de Duyos, una colección que ha calificado como "atemporal".

Tanto Juanjo Oliva como Alvarno, el primero desfiló por la tarde y los segundos por la mañana, parecen estar viviendo una nueva etapa. Olivia le dio su apellido a su colección otoño invierno a su primera colección con moda masculina con piezas atemporales para crear un armario común entre hombres y mujeres; Alvarno tituló Resurección a su colección menos Alvarno, en la que Arnaud Maillard y Álvaro Castejón le dieron una vuelta de tuerca a sus patrones, que se han vuelto más complejos aun y sirvieron para crear prendas más coloridas que nunca: naranja, cobre, morado... con el escarabajo, el símbolo de la constancia, como hilo conductor.

Jorge Vázquez y The 2nd Skin Co presentaron las propuestas más ladies del día. El cántabro, uno de los diseñadores de cabecera de Paula Echavarría, montó un circo (literalmente) con Circe en la que vimos vestidos de tul que recuerdan a Chanel, blusas con lazada al más puro estilo Gucci, y otros mullet en una paleta de colores que va desde el roa al rojo pasando por los azul y rosa empolvados. Más sencillo fue el espectáculo de The 2nd Skin Co, que se inspiraron en las porcelanas asiáticas para crear Porcelain, una colección la que el dúo ha cuidado los estampados y los volúmenes, sus señas de identidad, hasta el extremo.