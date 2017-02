Los mejores looks de la fiesta de la revista Vanity Fair tras los Oscars

Colores oscuros o por el contrario, dorados y brillantes, plumas y sobre todo vestidos largos. Esa fue la tónica del vestuario elegido por actrices, modelos y cantantes para la fiesta de después de los Oscars organizada por la revista Vanity Fair. Y aunque no todas acertaron con el estilismo, a la mayoría podemos darle el aprobado.

Entre las mejores looks lo que llevaron las actrices Jennifer Aniston, Alicia Vikander, Felicity Jones, Jessica Alba, Sofia Vergara, Amy Adams o Lily Collins entre otras. ¿Quieres descubrir cómo fueron todas estas mujeres y más?

AMY ADAMS Y JESSICA BIEL COMO AUTÉNTICOS OSCARS

La estatuilla dorada que todos los actores de Hollywood quisieran tener... Ese premio tan ansiado no es nada fácil de conseguir. Sin embargo, algunas de las mejores actrices de Estados Unidos eligeron vestir del color que caracteriza a este deseado premio, el dorado, para rendirle su particular homenaje a esta fiesta del cine y de paso lucir como nunca.

Amy Adams, tan elegante como siempre eligió un vestido largo, ajustado a su cuerpo en color champagne con un impresionante escote en uve y unas hombreras marcadas que le daban un aspecto de glamour y elegancia que ya quisiera más de una. Y es que la verdad es que esta mujer siempre ha llevado un estilo muy sofisticado y elegantísimo que le queda perfecto. En cuanto al peinado, muy acorde con su look, decidió llevarlo suelto a un lado con ondas al agua poco marcadas.

Jessica Biel escogió un vestido blanco largo para la fiesta. Sin embargo, la capa era de un tono dorado brillante y fuerte que le quedaba espectacular. Y es que el contraste de los dos colores le hacía estar espectacular

EL NEGRO, EL COLOR TRIUNFADOR DE LA FIESTA DE VANITY FAIR POST-OSCARS

Lily Collins, Priyanka Chopra, Michelle Monaghan o Jennifer Aniston se decantaron por el negro para lucir espectaculares en la fiesta organizada tras la entrega de premios por la revista Vanity Fair. Y es que el negro siempre es una apuesta segura para lucir increíble en cualquier evento, pero sobre todo arras en las fiestas de noche y estas actrices no pudieron evitar rendirse a sus pies y la verdad es que ¡estaban más que espectaculares!

Lily Collins deslumbró con un impresionante vestido negro con apliques y brillos dorados, como si se trataran de auténticas burbujas de champagne con el que no podía estar más guapa. Con un impresionante escote en uve que remataba con un cinturón muy bonito en la cadera y un vestido que terminaba en plumas. Un look muy elegante y sexy ya que también tenía transparencias a la altura de las piernas. Con un maquillaje acorde con el look y labios oscuros, la actriz estaba preciosa y lucía un recogido que completaba el estilismo.

Priyanka Chopra y Jennifer Aniston escogieron unos looks muy parecido. Las dos actrices eligieron un vestido negro brillante. Priyanka Chopra lució un vestido largo con escote en uve y manga corta con vuelo y Jennifer Aniston en cambio, apostó por un vestido largo de tirantes con un pronunciado escote hasta la cintura y una abertura en la falda donde se podía ver su pierna izquierda. Un vestido con transparencias. Las dos llevaron la melena suelta y estaban radiantes.

En cuanto a Michelle Monaghan, la actriz escogió un look algo más sobrio sin embargo, estaba igual de espectacular. Con un vestido negro de manga larga, con un lazo azul que pretendía ser un mensaje creemos que a Donald Trump. Con las siglas ACLU, el cual pertenecen a la organización sin ánimo de lucro Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quería reivindicar los derechos individuales y libertades que la Constitución y las leyes norteamericanas garantiza a sus ciudadano. Además, lucía una abertura en las costillas, un detalle muy sexy pero que le quedaba perfecto.

VERDE, AZUL, MORADO Y ROJO, ENTRE LAS OTRAS APUESTAS DE COLOR PARA LA FIESTA

El verde de Alicia Vikander, el morado de Felicity Jones, el azul de Jessica Alba y Miranda Kerr o el rojo pasión de Karlie Kloss, sin duda, estas mujeres escogieron darle un color diferente a la noche y sus looks no pasaron desapercibidos. ¡Ellas saben brillar con luz propia!

Alicia Vikander lució un precioso vestido verde botella largo de manga larga con detalles florales transparentes y apliques dorados en el cuello del vestido con una impresionante abertura lateral en la pierna. El look no defraudó y aunque se trataba de un diseño simple, la joven supo cómo lucirlo.

La modelo Miranda Kerr apareció por la fiesta de Vanity Fair con un impresionante vestido de princesa azul cielo, con una abertura impresionante en la espalda, falda con algo de vuelo y detalles de flores bordadas en todo el vestido. ¡No podía estar más guapa! La maniquí completó el look con un recogido y labios rojos.

Jessica Alba estaba espectacular con un vestido del mismo tono. Y aunque se trataba de un diseño algo recargado, la actriz supo defender a la perfección el look. Con escote en uve y abertura en la pierna la joven completó el estilismo con una coleta bien alta. ¡Esta actriz está guapa se ponga lo que se ponga!

Felicity Jones apostó por el morado y no se equivocó. Aunque algo soso, el vestido que escogió la joven le quedaba perfecto. La actriz lució un vestido largo de manga corta de lentejuelas con detalles coloridos en azul o dorado.

Karlie Kloss eligió un diseño muy seductor con el que no puede estar más arrebatadora. El look rojo brillante largo con algo de vuelo en los tirantes le sentaba divinamente y sin duda alguna estaba espectacular.

VESTIDOS QUE BIEN SE MERECIERON UN PREMIO POR SER DE LOS MEJORES LOOKS DE LA FIESTA

Emily Ratajkowski, Sofia Vergara o Heidi Klum... looks de infarto para mujeres despampanantes. Los brillos se apoderaron de la fiesta, como los looks que lucieron Emily Ratajkowski o Sofia Vergara. La primera, con un vestido con brillos y apliques plateados y transparencias que le hacía estar impresionante. Un vestido largo de tirantes y escote en uve que le hizo lucir divina en la fiesta y que terminaba en plumas. Sofia Vergara también escogió un vestido largo de manga larga que se ajustaba a su figura con detalles plateados por todo el vestido y transparencias.

Y Heidi Klum que como hicieran Emily Ratajkowski o Lily Collins, se decantó por las plumas, aunque esta por todo el vestido, con escote palabra de honor de color azul que lo combinó con un recogido y unos pendientes XL blancos y negros.