AM- Cospedal pide a Cifuentes trabajar ya en las autonómicas de 2019 con un proyecto integrador frente a los que dividen

Critica la "ola de pesimimo" en la que están inmersos los "nuevos partidos" hablando de "lo mal que está todo"

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha encargado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid y futura líder del PP madrileño, Cristina Cifuentes, ponerse ya a trabajar en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en 2019. Ante ese reto, ha dicho, el partido debe presentarse con un proyecto "integrador" frente a los que quieren dividir a los ciudadanos.

"El PP es un proyecto integrador, al que puede venir todo el mundo. Nosotros no hacemos exclusiones y tampoco echamos a nadie. No creemos eso de dividir para pescar en río revuelto de oportunistas, lo que queremos es integrar. Cuando más gente esté con nosotros mejor", ha enfatizado Cospedal en su intervención en el 16 Congreso del PP de Madrid, al que ha acudido junto al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Cospedal ha dedicado numerosos elogios a Cristina Cifuentes, de la que ha destacado su "entereza, su capacidad de lucha", su capacidad de "resistencia" y su "auténtica fortaleza interior". Además, le ha dicho que el PP de Madrid, del que va a "tomar las riendas", es un "pulmón" para el partido e "indispensable" para el buen funcionamiento a nivel nacional.

Además, ha indicado que Cifuentes "ha devuelto la ilusión a los madrileños" en una forma de hacer política basada "en la responsabilidad, en la altura de miras y en creer que todo se puede conseguir cuando "uno cree en ello, le pone corazón y razón". "Eso es lo que es el PP y lo demás, muchas veces son cantos de sirena", ha resaltado, para añadir que a partir de ahora el PP "va a crecer" y va a "ayudar a crecer al Partido Popular de toda España".

LA "OLA DE PESIMISMO" DE LOS NUEVOS PARTIDOS

Dicho esto, la 'número dos' del PP ha manifestado que frente a esa "ola de pesimismo" en la que están inmersos los "nuevos partidos de la nueva política", a los que gusta hablar de "lo mal que está todo", el PP es un partido de "certezas". "Y los españoles quieren certezas", ha enfatizado.

Cospedal ha señalado que a diario se puede ver cómo los "debates estériles" en los que se empeñan algunos "conducen a la frustración" y también al "desastre" de aquellos que los practican. A su entender, los ciudadanos lo que quieren es "prosperidad, progreso, bienestar y eficacia", menos impuestos y vivir en libertad. "Y eso es lo que propone el PP de Madrid, un proyecto serio, solvente, riguroso e ilusionante y un proyecto con ganas", ha enfatizado.

ESPERANZA, UNA DE LAS GRANDES POLÍTICAS

Igualmente, Cospedal ha alabado a Esperanza Aguirre, que fue presidenta del PP de Madrid durante 12 años, y la ha definido como una de las "grandes políticas" de la democracia española que ha ganado "todas" las elecciones y ha sido un "referente de políticas de progreso, de libertad y de creación de empleo".

"Esperanza te quiero dar las gracias por tanta dedicación, tanta vocación y esa personalidad y ese carácter, que deja impronta en la política española", ha manifestado la secretaria general del PP, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

También ha tenido palabras de elogio para el jefe del Ejecutivo, al que ve como un "referente político" tanto en lo político como en lo personal, porque tiene "clara" la idea de España, mira hacia el futuro y no se "entretiene en tonterías". "Con Rajoy en el gobierno de España y Cifuentes en la Comunidad de Madrid no hay nada que no podamos superar", ha concluido.