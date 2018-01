AM.Erkoreka pide compartimentos estancos de negociación para no condicionar el cumplimiento del Estatuto al apoyo al PGE

Cree que todos dejarán "pelos en la gatera" para hacer un planteamiento sobre autogobierno consensuado y viable que no sea "un cántico al sol"

Tras asegurar que esta es una situación que se debe denunciar, ha advertido de que el Gobierno vasco no tiene un "planteamiento caprichoso". "Lo que no puede ser es que estemos per sécula seculorum con una ley estatutaria vigente, pero que no se aplica porque no le interesa al Gobierno de turno", ha indicado.