AMPL- Susana Díaz afirma que el PSOE, que es su "pasión", tiene que saber a "quién se debe" y qué quiere para España

"Un PSOE que no vuelva al pasado, sino como un partido que sepa de dónde viene, a quién se debe y a quién representa"

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado este sábado durante un mitin en Sevilla, en homenaje al 28F, que la gente quiere que el PSOE vuelva, pero que no vuelva "al pasado", sino como un partido que sepa "de dónde viene, a quién se debe, a quién representa y qué es lo que quiere para Andalucía y España". "Ese el PSOE que yo quiero, del que me siento orgullosa, y que entre todos vamos a seguir construyendo", ha sentenciado.

Ha querido dejar claro que el PSOE es "su pasión" y el de todos los socialistas, pero que el compromiso siempre debe ser estar al servicio de los ciudadanos. Susana Díaz ha defendido además que son socialistas "sin apellidos y sin etiquetas".

Susana Díaz se ha pronunciado así durante su intervención en el acto organizado por el PSOE-A para conmemorar el Día de Andalucía, al que llegó acompañada por miembros de la Ejecutiva Regional, de los secretarios provinciales del partido y de algunos miembros de su Gobierno.

Durante el acto, Susana Díaz no ha hecho ninguna referencia a su futuro político, después de que en las últimas semanas se especulara con la posibilidad de que pudiera anunciar en el mismo que optaría a la Secretaría General del PSOE. Ella misma dejó claro hace varios días que el acto, que se ha celebrado con posterioridad al 28F, era para la celebración del Día de Andalucía, y "ya está", y recomendó no "sacar más punta al lápiz".

No obstante, la presidenta andaluza sí ha lanzado importantes mensajes sobre el PSOE que quiere y el rumbo que debe tomar un partido que no se debe "resignar" ante nada.

"El PSOE es mi pasión, nuestra pasión, pero nuestro compromiso es estar al servicio de los ciudadanos, siendo útiles a los ciudadanos y resolviendo sus problemas", ha señalado Susana Díaz, quien ha querido dejar claro que los socialistas andaluces siempre van a estar "sumando" y no van a estar dispuestos, desde lo que fue la lucha por nuestra autonomía y por la igualdad, a que ni Mariano Rajoy ni la derecha nos digan que hay que "resignarse ante nada".

"No nos vamos a resignar", ha sentenciado la dirigente del PSOE-A, abogando por un PSOE "unido y desacomplejado". "Tenemos que defender siempre lo que somos, saber de dónde venimos y a dónde vamos", ha apuntado.

Susana Díaz inició su intervención, que ha durado más de 40 minutos, manifestando que el "28F es el orgullo de ser andaluces, y somos socialistas y andaluces, un doble orgullo".

EL PSOE-A, EL "GRAN PARTIDO" DE LOS ANDALUCES

Ha manifestado que el PSOE-A es el "gran partido" de los andaluces porque puede decir "a boca llena que sabe de dónde viene y a dónde va, y ambas cosas no dan fuerza", ante unos tiempos en los que algunos no quieren mirar a atrás, no les gusta lo que ven o no tienen nada que ver.

Ha tenido palabras de recuerdo para los presidentes que la han precedido, como Plácido Fernández Viagas (en la etapa preautonómica), Rafael Escudero, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves, porque le dieron "dignidad" a Andalucía y lucharon para que a esta tierra se la mirara de otra manera, algo que no fue "nada fácil". Díaz también ha mencionado a José Antonio Griñán.

Según ha relatado, hace 40 años, todo estaba diseñado para una doble velocidad, con ciudadanos de primera y de segunda, pero los andaluces salieron a la calle para reclamar que querían ser iguales que el resto de España, y "esa es la fuerza del 28F".

"¿Hay algo más bello que sentirse andaluz de esa manera, no quedarnos solo para nosotros, sino compartirlo con los demás?", ha preguntado la dirigente socialista, para quien el 28 de febrero "funcionó" y la Andalucía de hoy no se parece en nada a aquella de hace 40 años y quien no lo reconozca, en su opinión, "no es generoso con el esfuerzo colectivo de este pueblo".

Con el 28F, según ha señalado, la aportación de Andalucía al modelo de España fue que todas las autonomías fueran iguales, y hace diez, con la reforma de su Estatuto de Autonomía, la aportación fue la lucha por mantener el estado del bienestar.

Para Susana Díaz, nuestra aportación hoy a ese pacto federal que España necesita, está en el preámbulo de nuestro Estatuto, donde dice que Andalucía defiende la diversidad y la pluralidad del país, pero al mismo tiempo exigiendo la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

Ha indicado que los socialistas vertebran España, porque la única bandera que existe entre nosotros es la de la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, algo que es "imbatible", y con ello "nadie te puede arrastrar a otros debates que no son tuyos".

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Susana Díaz ha defendido la reforma del Estatuto de Autonomía que se acometió hace diez años y a la que la derecha, según ha señalado, entró a "trancas y barrancas", arrastrada por un "andalucismo de boquilla" porque nunca ha creído en Andalucía. A su juicio, la derecha no entiende qué supone que nueve millones de ciudadanos pidan igualdad, dignidad, libertad, tolerancia y respeto en este país.

Ha indicado que ese estatuto ha sido el "cinturón de seguridad" que nos ha protegido ante la crisis más virulenta que se ha vivido en este país, porque se blindaron los pilares básicos del estado del bienestar y los derechos de la gente. "Esa reforma demostró, en un momento de incertidumbre y de ruido, que se puedan cambiar las normas y las leyes, desde el respeto a la Constitución y desde el consenso, aportando al proyecto común que todos representamos", ha sentenciado.

Para Susana Díaz, Andalucía dio ejemplo hace diez años de cuál debía ser el camino y los socialistas andaluces estuvieron "a la altura" y no fallaron a esta tierra y su gente ni a España ni al PSOE. Ha asegurado que tampoco ahora van a fallar porque Andalucía y España necesitan la visión de los socialistas andaluces. Ha agregado que el PSOE gana elecciones en Andalucía porque cada vez que defiende aquello en lo que cree, sus valores y sus ideas, "defiende a Andalucía". "Por eso somos el partido de los andaluces, y no tenemos que disfrazarnos de nada", ha sentenciado.

También se ha referido a los problemas que aún hay en Andalucía y a los retos de futuro. Así ha querido dejar claro que el principal objetivo es la lucha contra el paro, al tiempo que ha abogado por un pacto social en el país.

Ha manifestado que la sanidad pública es la "joya de la corona" de los andaluces y que los socialistas la van a seguir defendiendo y blindando, frente a los intentos de la derecha por "denigrar" su imagen, aprovechando el descontento ciudadano en un momento puntual.

Ha expresado que su Gobierno va a seguir blindando la educación pública, "mimándola". Ha incidido en la importancia de la educación en igualdad, para evitar casos como las agresiones sexistas en el carnaval de Cádiz o los casos de violencia de género, sobre lo que ha vuelto a reclamar un pacto nacional.

El acto, bajo el lema 'Andalucía, nuestro orgullo' ha contado con la presencia de más de 2.000 personas, según la organización. Entre los asistentes, procedentes de todas las provincias andaluzas, estaban, además de varios consejeros de la Junta, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, o el expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

Durante el acto se ha proyectado un vídeo donde se explican los principales hitos de los casi 40 años de la autonomía andaluza y se pone en valor el Estatuto. Además, la joven Marina García, de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha interpretado un tango y una rumba.

Varios profesionales y una cuidadora de dependencia han relatado los cambios que se han vivido en sus campos durante la autonomía y han expuesto los que deben ser los retos de futuro.