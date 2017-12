AMPL- El nuevo fiscal general avisa a quienes insistan en desobedecer la Constitución que tendrán su respuesta

Afirma en el Congreso que el fiscal general no puede recibir órdenes y subraya su compromiso contra la corrupción

"No entendemos por qué la Ley debe cumplirse en una parte del Estado y en otra no", ha añadido Sánchez Melgar, actualmente magistrado del Tribunal Supremo, durante su intervención inicial ante los diputados. Ha matizado no obstante que la Fiscalía nada tiene que decir frente a "legítimas aspiraciones políticas" que se desarrollen desde el respeto al ordenamiento jurídico.