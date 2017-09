La AN mantiene en prisión a Rosell para evitar que se fugue a un país que no colabore con la justicia española

También rechaza excarcelar a su presunto testaferro andorrano, Joan Besolí, que se comprometió a recuperar la nacionalidad española

Según los magistrados, el expresidente del Barça tiene "facilidad para moverse por el mundo desarrollando su actividad profesional que le permitiría establecerse fuera de España buscando países donde la cooperación policial y judicial no resultara fácil".

La Sala comparte con la jueza instructora los motivos por los que deben estar en prisión y afirman que sigue existiendo el riesgo de destrucción de pruebas ya que la investigación sigue en curso y señala que esta posibilidad no es "desdeñable, facilitado por la posesión de patrimonio fuera de España, desconociéndose por este tribunal la relevancia del mismo".

NO SE PUEDE COMPARAR A OTROS INVESTIGADOS

Por otro lado, los magistrados aseguran que no existe agravio comparativo con otras personas investigadas en otros procesos por hechos similares y explica que este argumento no es una circunstancia válida para decretar su libertad, pues se tratan de procesos distintos. Asimismo, aseveran que no existe diferencia de trato con otros investigados en esta causa.