La ANC y Òmnium critican: "Franco también decía que no tenía presos políticos"

EUROPA PRESS

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha criticado que los consellers cesados y los líderes soberanistas encarcelados aún no hayan sido liberados y ha insistido en que son presos políticos: "No hay ningún Estado que reconozca que tiene presos políticos. La España de Franco también decía que no tenía presos políticos".

Lo han dicho en el acto 'Golpe al Estado de Derecho' organizado por la ANC y Òmnium en el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), donde ha recordado que él estuvo en la cárcel en 1975 y ha acusado a la Audiencia Nacional de estar actuando como un Tribunal de Orden Público.

Alcoberro ve injusta la situación de los encarcelados y además ha sostenido que hay un punto extra de "castigo" y es que, además de estar privados de libertad, se encuentran en centros penitenciarios ubicados a más de 600 kilómetros de sus hogares.

Ha llamado a la movilización de la ciudadanía en dos fechas que ve claves: en primer lugar en la manifestación soberanista convocada en Bruselas para el día 7, y después en las elecciones del 21 de diciembre, en ambos casos para tratar de "revertir" la situación que se vive en Catalunya.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha criticado la situación de "indefensión" en la que se encuentran los encarcelados, y ha asegurado que el Estado no defiende los intereses de la mayoría de ciudadanos de Catalunya.

Ha explicado que los dos líderes de la ANC y Òmnium que están en la cárcel "están fuertes pero la situación es complicada", y ha agradecido las muestras de apoyo de más un millar de juristas que han hecho un manifiesto contra este encarcelamiento.