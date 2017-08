La ANC recoge un artículo en el que piden usar banderas catalanas y no la española como solidaridad

((Esta noticia sustituye a una anterior sobre el mismo tema))

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha recogido en su cuenta de Twitter dirigida a Estados Unidos un artículo del diario 'Metro US' en el que se pide que si se quiere mostrar solidaridad hacia las víctimas de los atentados perpetrados en Barcelona y en Cambrils (Tarragona), se utilicen la señera o la estelada, y no la enseña española.

"Metro US: Si quiere mostrar solidaridad por Barcelona, use estas banderas y no la española", se puede leer en un 'tweet' publicado este viernes desde la cuenta @ANC_USA, en el que se acompañan emoticonos en forma de corazones y una fotografía de una manifestación independentista celebrada en la ciudad condal en la que se observan señeras y esteladas.