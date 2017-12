La ANC denuncia en el Juzgado el cierre de su web por vulnerar los derechos de información y expresión

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentado este martes una denuncia en los juzgados por el cierre de su página web, www.assemblea.cat, que quedó clausurada el 25 de septiembre a las 23.00 horas, lo que considera que vulnera la libertad de expresión y de información.

"No hemos recibido ninguna notificación del cierre, ni los motivos ni la autoría de quién lo ordenó. Denunciamos para que se investigue de dónde proviene la iniciativa y por qué", ha dicho el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, en declaraciones a los medios en la Ciudad de la Justicia tras presentar la denuncia.

El abogado de la ANC, Marius Roc, ha explicado que el hecho de que ningún funcionario comunicara el cierre de la web supone un delito contra los derechos civiles, y al no haber una notificación, no se puede impugnar: "No sabemos si ha sido Fiscalía o Guardia Civil o una decisión judicial".