La AVT ve insuficiente la nueva directiva europea antiterrorista y reclama una específica en materia de víctimas

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha considerado "insuficiente" la normativa aprobada este jueves por el pleno del Parlamento Europeo en materia de terrorismo y ha reiterado la necesidad de una directiva específica en materia de víctimas.

"Europa da un paso necesario pero insuficiente", ha señalado la asociación presidida por Alfonso Sánchez sobre una directiva en la que se garantiza que tanto las víctimas del terrorismo como sus familias reciban ayuda inmediata tras un ataque. Entre otras cosas, se recoge que los servicios de apoyo ayuden a las familias a averiguar a qué hospital ha sido traslado su pariente y también asistir a las víctimas que han sufrido un ataque en otro territorio de la UE a regresar a sus países de origen.

Según esta nueva directiva --que se aplicará en todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, que están exentos de ello--, las víctimas tendrán también derecho a asistencia médica y apoyo psicológico, así como asesoramiento legal y financiero para, por ejemplo, presentar reclamaciones.

En un comunicado, la AVT ha subrayado que la regulación contenida en la directiva es "insuficiente" a pesar de recoger la obligación a los Estados para coordinarse en lo que a la asistencia y apoyo a víctimas del terrorismo se refiere. En cualquier caso, ha reiterado su reivindicación de la necesidad "cada día más imperante" de aprobar una directiva "específica" sobre víctimas del terrorismo.

En su papel por "llegar donde las instituciones no alcanzan", la asociación ha recordado la puesta en marcha de la 'European Platform to Assist Victims of Terrorism' (EPAVT), una plataforma que creará una red de profesionales europeos cualificados para ofrecer a las víctimas de los ataques terroristas, una asistencia psicológica específica y adecuada.

El objetivo también incluye la creación de un punto de encuentro 'on line' desde donde se puedan coordinar las solicitudes de asistencia e intercambiar información y conocimiento entre instituciones y particulares. "España es sin duda un país que, desgraciadamente, tiene mucha experiencia en materia terrorista, por lo que puede trasladar sus conocimientos al resto de Estados miembros y liderar esta nueva obligación impuesta por Europa", ha puesto en valor la AVT.