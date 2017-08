La AVT ofrece ayuda psicológica y jurídica a víctimas y familiares de los atentados

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha ofrecido su ayuda, tanto psicológica como jurídica, a las víctimas y familiares de los atentados en Barcelona, el pasado jueves 17 de agosto, donde han muerto 14 personas y hay más de 100 heridos.

Sin embargo, ha insistido en que este suceso no va a parar "la lucha" contra el terrorismo que "se puede conseguir", ya que España "no se ha dejado vencer por ETA después de 50 años", por lo que asegura que "se va a poder con ellos pero para eso hay que ponerse a trabajar".

Sánchez ha argumentado esta iniciativa explicando que si alguien es un testigo de un atentado terrorista donde hay víctimas y "no puede hacer nada por ellas, no puede reanimar y no puede ayudar de otra forma, que no le grabe, se le coge de la mano y aguanta hasta que muera".