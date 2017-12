Ábalos dice que Cs es la "derecha rebozada estéticamente" y que el voto útil es Iceta

Eva Granados llama a cambiar de rumbo y recoser heridas de la mano del PSC

"Cs es una opción pero no es la solución porque ningún actor que se ha recreado en el conflicto y lo ha atizado para sacar rédito político puede ser parte de la solución", ha añadido.

También ha señalado que Cs "ha dicho que no se va a sentar con golpistas" y que eso también demuestra que no puede solucionar la situación, teniendo en cuenta que no se puede ignorar a quienes representan a una gran parte de la sociedad catalana.