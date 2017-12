Ábalos (PSOE) avisa al independentismo de que el 155 no tiene sólo una bala, aunque nadie desea aplicarlo de nuevo

El PSOE ha avisado este miércoles a los independentistas catalanes de que el artículo 155 de la Constitución que ha permitido intervenir el autogobierno en Cataluña no tiene "sólo una bala", por lo que podría volver a aplicarse si el nuevo Govern prosigue la hoja de ruta secenionista.

Así lo ha advertido en rueda de prensa en Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha aclarado no obstante que el 155 es un "mecanismo excepcional" que se aplica ante una "situación evidentemente excepcional". Eso sí, Ábalos también ha señalado que el 155 "no se agota una sola vez, no hay una sóla bala".