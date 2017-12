Ábalos (PSOE) dice que el bloque independentista no muestra voluntad de trabajar por la gobernabilidad de Cataluña

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apuntado que el bloque independentista no ha mostrado ninguna voluntad de trabajar por la gobernabilidad de Cataluña, al defender un proyecto político "solo para sus propios votantes y no para la mayoría".

En su opinión, estos partidos deberían asumir que el unilateralismo "no puede marcar este tiempo político", ya que no existe el consenso necesario para hacer efectivo el independentismo. "Tienen que asumir que la agenda de la unilateralidad que conduce al sufrimiento de la sociedad y de la economía, no puede volver", ha advertido en un artículo publicado en el diario 'El Español'.