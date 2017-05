Ábalos descarta disputar el liderazgo del PSOE valenciano a Ximo Puig

El secretario general del PSPV en la provincia de Valencia y portavoz provisional del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado este jueves que esté pensando en disputar el liderazgo del PSPV a Ximo Puig: "Es la eterna pregunta y siempre digo que no", ha manifestado entre risas.

"No, no, no", ha reiterado entre risas preguntado sobre esa posibilidad. Ábalos fue el coordinador de la campaña de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE, quien finalmente se alzó con la victoria del proceso.