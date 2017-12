Ábalos achaca las reticencias del PP a reformar la Constitución a su falta de "modelo"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este sábado en Ciudad Real que si el PP no se atreve a afrontar la reforma de la Constitución "es porque no tiene un modelo claro".

Ábalos se ha manifestado así en la clausura del 17 Congreso Provincial del PSOE, en el que José Manuel Caballero ha sido reelegido como secretario general con el 95,6 por ciento de los votos.En su opinión, la situación en Cataluña está tapando esas carencias del actual partido del Gobierno, pero ha dicho que no podrá ser así de forma indefinida. El dirigente federal socialista ha añadido que la reforma de la Carta Magna se hace necesaria "no porque ya no sirva", sino porque los tiempos han cambiado y es preciso adaptarla a las actuales circunstancias que se viven.