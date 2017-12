Absueltos dueño y patrón del barco utilizado para el alijo de 3.470 kilos de hachís en Mazagón (Huelva)

El tribunal de la Sección Tercera de Huelva ha absuelto a J.M.C.C., y a M.Á.C.G., padre e hijo, y propietario y patrón respectivamente de una embarcación que participó el pasado 23 de marzo en un alijo de 3.470 kilos de hachís, transportando esta droga desde alta mar hasta el puerto de Mazagón, al considerar que los hechos probados "no alcanzan para quebrar su presunción de inocencia".

Este mismo tribunal ha condenado a M.H.S., P.G.M., y P.D.N., los tres que fueron detenidos cuando el barco llegó al puerto --junto a otras dos personas que no fueron localizadas-- y que reconocieron los hechos en sala, a tres años y diez meses de prisión por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tenencia para el tráfico de sustancia que no causa grave daño a la salud, y al pago de multas que alcanzan los once millones de euros.