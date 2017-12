Acebes insiste a la Audiencia Nacional en que no ha tenido ninguna responsabilidad en la salida a bolsa de Bankia

En su escrito de defensa subraya que hay otras personas con "idénticas conductas" que no están acusadas

El exministro Ángel Acebes, que se sentará en el banquillo de los acusados por la salida a bolsa de Bankia, ha insistido en que no ha tenido ninguna responsabilidad en el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 porque su incorporación al Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) --también procesada-- fue posterior.

En un escrito de defensa presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, Acebes vuelve a pedir que se archive su causa, pues considera que la acusación dirigida contra él es "inexistente". Explica que de la única entidad de la que ha sido consejero es BFA, la cual "no cotiza en Bolsa ni, por lo tanto, emite acciones ni ningún otro tipo de títulos en el mercado primario, ni tiene --obvio es decirlo-- actividad alguna en orden al mantenimiento del valor de cotización, dado que no cotiza".

"No cabe formular reproche alguno" contra Acebes como consecuencia de la salida al parqué madrileño porque este hecho es "rigurosamente ajeno" al exministro, subraya su defensa. Hace hincapié en que se incorporó al Consejo de Administración de BFA con "posterioridad" a este acontecimiento.

Es más, precisa que es "imposible" que el exministro participase en "los supuestos errores en la contabilidad" que los peritos señalan como prueba de que las cuentas no reflejan la "imagen fiel de la sociedad" porque no era consejero "en esos momentos".

Asimismo, indica que no tiene conocimiento de las cuentas de 2012 de BFA, que fueron auditadas y presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), porque ya no formaba parte del Consejo de Administración de dicha entidad.

En este sentido, subraya que "otras personas" con "idénticas conductas" no están acusados en esta causa porque se ha considerado que "no han tenido participación alguna" en los hechos "al no formar parte del Consejo de Administración de Bankia".