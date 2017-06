El hombre acusado del atropello mortal de dos ciclistas en la carretera A-384 en el término municipal de Campillos (Málaga) en 2013 ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena de dos años y medio de prisión que han solicitado las acusaciones. Además, se ha decretado la retirada del permiso de conducir durante seis años y la pérdida inmediata de la vigencia del mismo.

La mujer de ese fallecido ha señalado que "por lo menos que pise la cárcel, que haya un poco de justicia, por no verle la cara, por eso hemos tenido que decir vale". "No hay justicia, no nos van a devolver a ninguno, si sabes lo que has tomado y coges el coche es como ir con una escopeta en la mano", ha indicado.