Adriana Lastra (PSOE) dice que el Gobierno central está en un estado de "parálisis permanente"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este viernes en Mieres que el Gobierno central está "en un estado de parálisis permanente", y que es un gobierno "agotado, que no tiene impulso político para nada".

Además, ha recordado que el día 17 se cumple un año de la conferencia de presidentes "donde el PP y el presidente del Gobierno se comprometía a llevar adelante la revisión del modelo de financiación autonómica y no lo ha hecho", ya que "no tiene capacidad política, no tiene impulso político, y además no le interesa".