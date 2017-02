Agencia Tributaria de Madrid emitirá informe que analice consecuencias sobre posibles cambios en impuesto de plusvalía

La Agencia Tributaria de Madrid emitirá un informe para analizar las consecuencias jurídico-económicas relativas a posibles cambios en el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en la ciudad de Madrid.

Así se ha acordado en el Pleno de este martes por unanimidad a propuesta de la socialista Erika Rodríguez, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula una parte de la "plusvalía" en Guipúzcoa.

La edil socialista ha recordado que el Tribunal Constitucional, por sentencia de 16 de febrero pasado, ha declarado inconstitucional unos artículos de la norma que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en la provincia vasca. Concretamente, afirma que es "contrario al principio de capacidad económica exigir este tributo cuando se ha transmitido un inmueble con pérdidas".

"El Tribunal Constitucional incluye en la sentencia que corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana", ha aseverado Rodríguez.

Así, la edil socialista ha indicado que la aplicación de dicha sentencia en Madrid "presenta todavía muchas dudas". Los socialista también han propuesto que se estudie el procedimiento a instaurar para dar respuesta a las posibles reclamaciones que interpongan los ciudadanos afectados. Se dará cuenta del informe en la siguiente Comisión Permanente Ordinaria de Economía y Hacienda.

Por su parte, el delegado del área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha subrayado que esta sentencia no puede extenderse más allá de su ámbito de aplicación en estos momentos. "Es previsible en todo caso que el Tribunal Constitucional dicte sentencia similar en el caso de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, bajo la que se rige el Ayuntamiento de Madrid", ha indicado.

En ese caso será el Ministerio de Hacienda el órgano competente para decidir cualquier cambio al respecto, dado el escaso margen para regular sus impuestos que tienen los municipios.

"En estos momentos no resulta posible cuantificar el volumen de reclamaciones, el número de liquidaciones afectadas. Sería necesario llevar a cabo una actividad probatoria individualizada y específica para determinar la devolución del impuesto liquidado en cada caso", ha indicado.

Sánchez Mato ha recordado que "la recaudación de la plusvalía en 2016 superó los 600 millones de euros". El informe de la Agencia Tributaria analizará además a qué administración corresponde soportar la liquidación de los impuestos, en el caso de que el Tribunal Constitucional finalmente falle al respecto.

"HERIDO DE MUERTE"

Desde la bancada popular, el edil José Luis Moreno ha asegurado que el impuesto de plusvalías "estaba herido de muerto". "Instamos a la Junta a realizar un proyecto y que la agencia redactase una nueva norma, porque veíamos venir que se iba a declarar inconstitucional", ha indicado.

Moreno ha indicado que "sólo" la declaración de inconstitucionalidad del impuesto "provocará su no aplicación".

Así, ha indicado que la propuesta del PP es que se permita "una autoliquidación en la que al final se haga una especie de comunicación reglada". "Como decíamos ayer, hay hasta siete impuestos que están por encima de las viviendas; hoy tener vivienda en Madrid es algo heroico", ha señalado.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha llevado a Cibeles otra propuesta sobre plusvalías, que no ha salido adelante por los votos en contra de PSOE y Ahora Madrid. Se ha debatido al tiempo que la propuesta del PSOE, y se han votado por separado.

La edil de la formación naranja pedía que el Ayuntamiento "guiara" a los contribuyentes que no hubieran obtenido plusvalía con la transmisión de inmuebles en Madrid.

"Sabe perfectamente que la norma de Guipúzcoa es calcada a la nuestra. Sabe que no la podemos incorporar de forma directa", se ha dirigido Villacís a Sánchez Mato, a quien le ha asegurado que "a día de hoy, si un ciudadano que ha perdido llama al 010 le van a decir que no puede reclamar, le van a decir que el fallo solo está en Guipúzcoa".

Por ello, Villacís ha pedido al delegado de Economía y Hacienda que "ponga a disposición de los ciudadanos estos medios para que puedan canalizar estas reclamaciones". "Queremos una moratoria técnica para que no haya más perjudicados; solo pedimos el apoyo para que el Ayuntamiento tutele a estos afectados, y que le guíe, asesore, que atienda esas reclamaciones", ha explicado.

"PROPUESTA POPULISTA"

En la réplica, Sánchez Mato ha calificado la proposición de Ciudadanos como "populista", y ha indicado que lo que no puede hacer el Ayuntamiento es "abrir ventanillas y decirle a la gente que le vamos a devolver dinero".

"No extiendan la idea de que todo el mundo ha vendido a pérdidas, porque eso es mentir. Para vender a pérdidas no basta con expectativas de haber vendido, porque lo que grava el impuesto es el terreno, ese es el hecho imponible. Eso no lo tiene ni el Ayuntamiento de Madrid ni el estado español", ha matizado.

Por ello, el delegado de Economía y Hacienda ha concluido que "hay que ver cada caso y ver qué se produce, ya que si se produce esa inconstitucionalidad, la pelota está en el tejado del legislador".