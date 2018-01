Agenda Informativa de Europa Press para el 10 de enero

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este miércoles, 10 de enero, por EUROPA PRESS: ACTUALIDAD POLÍTICA -- 09.00 horas: En Berlín, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, participa en el WELT Economic Forum.

-- 09.30 horas: Comisión de investigación crisis financiera España y programa asistencia, con comparecencia de Pedro Solbes Mira, ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía y Hacienda. A las 16.30 horas de María Elvira Rodríguez Herrero, ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y a las 18.30 horas, de Fernando Jiménez Latorre, ex secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Sala Ernest Lluch A2-1.1.