Aguirre no se plantea "en absoluto" impugnar el Congreso regional del PP, a pesar de que no es "la mejor fecha"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, ha asegurado este martes que "en absoluto" se ha planteado impugnar el Congreso regional de la formación, a pesar de que no es "la mejor fecha".

"Se lo manifesté el primer día a la presidenta de la Gestora; me parecía que no era el mejor momento, puesto que de todas las regiones donde hay conrgeso regional, solo en Madrid es fiesta el día 20, los niños no tienen colegio, y es muy posible que haya personas que pretendan salir en ese puente", ha explicado la portavoz popular en su visita a la Casa Rusia de Madrid.

Aguirre ha reiterado que no le parece "la mejor fecha elegida", pero que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, le comentó que "el compromiso" era "celebrarlo cuanto antes".

"No pasaría nada por aplazarlo una semana; pero tampoco es que una semana diera garantías de que hubiera muchísima más participación", ha reflexionado.

Respecto al sistema para elegir a candidatos a presidir el partido, Aguirre ha reiterado su idea de las "primarias francesas". "Para ser candidato, pudieron votar los afiliados y todas las personas que son simpatizantes", ha explicado.

Así, en el ámbito del partido, Aguirre ha indicado que había un programa para elegir representantes "solo de compromisarios y el aval de los mismos". "Este sistema de que puedan votar los militantes en primera vuelta, supone que el que obtenga el 10 por ciento puede pasar al Congreso, siempre y cuando tenga el aval del 20 por ciento de los compromisarios", ha explicado.