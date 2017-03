Aguirre reitera que no le consta financiación ilegal en PP de Madrid, y que estaba centrada en construir hospitales

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reiterado este miércoles que no le consta "ningún tipo de financiación ilegal en el PP de Madrid" siendo ella presidenra, y que no se ocupaba de ésta porque estaba centrada en construir doce hospitales en la región.

Así ha respondido Aguirre a la prensa tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha emprendido, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, una nueva fase en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, pieza de la trama Púnica que mantiene bajo secreto.

El magistrado, que anunció hace meses en un auto que dispone de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exsecretario general de la formación Francisco Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP", ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información en distintas empresas, domicilios y sedes oficiales, entre ellas la Consejería de Sanidad madrileña.

Para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la investigación está basada "en que el juez dice que hay unos indicios de presunta financiación ilegal en el PP de Madrid". La popular ha recordado que es "una cosa de hace un año", motivo por el que dimitió como presidenta del PP madrileño a pesar de que ni entonces ni ahora le constaba ningún tipo de financiación ilegal del PP.

"Por no haberme ocupado de la financiación decidí presentar mi dimisión por la culpa 'in vigilando'; podía haberla vigilado --la financiación--, no obstante no me consta que haya ninguna financiación irregular", ha señalado para añadir a continuación que "el juez investiga", algo que le parece "muy bien" porque "es lo que tiene que hacer un juez".

"Es verdad que he sido presidenta y podía haberme ocupado y no lo hice porque había cuatro personas que se ocupaban de ello, el tesorero, el secretario general, el gerente y el contable", ha explicado Esperanza Aguirre.

Una vez la popular ha explicado quién se ocupaba de la financiación en el partido ha recordado que durante su mandato al frente del Gobierno regional en Madrid, se ocupaba "entre otras cosas de construir esos 12 hospitales que hoy mismo se recogen en la prensa como los más humanizados de todos". "Hay UVIS individuales, donde uno puede estar en la UCI acompañado, el nivel de satisfacción de madrileños es satisfactorio", ha apuntado.