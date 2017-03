Aguirre revela que no ha llegado a recibir en ningún momento la carta de Granados

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha revelado este martes que no ha llegado a recibir la carta que le envió la semana pasada el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, donde le instaba a que negara que había habido financiación irregular en el PP de Madrid.

Así lo ha indicado en declaraciones a 13 TV, recogidas por Europa Press, donde ha sido preguntada por la petición de Granados de que Aguirre declarara en el marco de la trama Púnica. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lo ha rechazado al entender que estas declaraciones son innecesarias.

Aguirre se ha referido a la "teórica" carta que le envió Granados porque ha asegurado que ella no lo ha recibido. "No me llegó nunca", ha aseverado, para decir que tiene poco más que añadir al respecto porque "todo esto es secreto". "¡Qué le vamos a hacer!", ha exclamado la expresidenta madrileña.

La defensa del presunto 'cerebro' de la trama Púnica quería que la expresidenta madrileña declarara para aclarar si Granados podría tener la influencia que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre otros cargos autonómicos en relación con diferentes operaciones urbanísticas investigadas en esta causa.