Aguirre spbre Aznar: "Le vi ayer y me dijo que no iba a venir"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta del partido en la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha asegurado que echará de menos a José María Aznar en el XVIII Congreso del PP, al que el expresidente de honor de este partido no va a acudir. "Le vi ayer y me dijo que no iba a venir", ha dicho.

Aguirre ha llegado al cónclave que su partido celebra en Madrid y ha sido preguntada por la ausencia por primera vez del expresidente del Gobierno y del PP. ¿Le echará de menos? "Pues sí, la verdad es que sí", ha admitido la dirigente madrileña. Preguntada a continuación sobre si Aznar tenía interés en participar en este congreso, Esperanza Aguirre ha respondido que cree que no. También a la ausencia de Aznar se ha referido la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien ha asegurado que el expresidente de honor del PP "siempre" será "un referente" para este partido, esté o no "físicamente" en el Congreso de este fin de semana. "El presidente Aznar y el PP irán siempre unidos", ha dicho.