Dos ediles de Ahora Getafe reciben una paga extra que no les corresponde y dicen que no apreciaron el error

Los concejales de Ahora Getafe Daniel Pérez y Ana Isabel Calcerrada han recibido la totalidad de una paga extra que no les correspondía asegurando que no apreciaron el error hasta que no les avisaron desde el departamento de Recursos Humanos.

Según han explicado en un comunicado, en el mes de junio la aplicación con la que los técnicos elaboran las nóminas volcó "por error", según les informaron los propios técnicos de este departamento, las pagas extras completas a los concejales que habían sido recientemente liberados. En su momento, los concejales implicados dicen que no apreciaron el error de que sólo les correspondía un porcentaje de la misma, dado el proceso de ajuste de las retribuciones que había tenido lugar desde su situación de no liberados que recibían dietas, a la de concejales liberados al 60 por ciento, y a que era la primera ocasión que recibían la paga extra desde que son miembros de la corporación municipal. "Además, como concejales de la oposición no es nuestra competencia gestionar el pago de las nóminas de los miembros de la corporación municipal ni coordinar al personal técnico que realiza esa labor", han subrayado. Respecto a los técnicos han indicado que nunca han tenido dudas sobre la profesionalidad con que realizan su tarea, en este caso el departamento de Recursos Humanos, por lo que tienden a asumir que tanto las nóminas como todas las cantidades que aplican en concepto de retenciones, pagos a la Seguridad Social y otros conceptos son correctos. Asimismo han explicado que al acabar el verano los técnicos del Ayuntamiento les informaron del error que se había producido con sus nóminas e inmediatamente se pusieron a su disposición para que fuera solucionado de la forma más sencilla posible. "Valoramos con ellos las vías y los plazos disponibles para subsanarlo de la mejor manera y, con arreglo a los cauces que la administración prevé para estos errores administrativos, decidimos que el montante de paga extra que erróneamente se nos había transferido fuera, en un caso, descontado de la nómina del siguiente mes y, en el otro, descontado de la paga extra correspondiente al mes de diciembre", han explicado. La cantidad que cinco de los siete concejales del grupo municipal Ahora Getafe cobran desde que se produjeron las liberaciones al 60% asciende a 2.189 euros brutos al mes.