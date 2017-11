Aitor Esteban reitera que en "estos momentos" el PNV no está negociando los PGE de 2018

EUROPA PRESS

El jeltzale apuesta por esperar a que se desarrollen las elecciones catalanas del 21 de diciembre y ver "si se dan las circunstancias"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reiterado que "en estos momentos no hay absolutamente nada, no hay negociación" con el Partido Popular en lo que afecta a los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha afirmado asimismo que no se descarta que, "en el futuro", el PNV puedan participar en la comisión para la Modernización del Estado Autonómico.

Tras reconocer que la actual configuración del Estado español no es de su agrado, ha advertido de que "por que la realidad no se acomode a tus deseos no vas a dejar de hacer política e intentar avanzar en lo que es más beneficioso para los ciudadanos", en referencia a la aprobación de la ley del Cupo y del Concierto.

"La situación catalana ha provocado un oleaje que ha afectado a todo y ha creado un clima, con la aplicación del 155, que no nos gusta en absoluto", ha afirmado, para añadir que en este clima "es muy difícil llegar a otro tipo de acuerdos".

De este modo, ha apostado por aguardar a ver lo que sucede tras las elecciones catalanas, que han sido convocadas por el Gobierno español, pero que han "aceptado desde el minuto uno ERC" y después "incluso la CUP y todas las fuerzas nacionalistas".

"Vamos a ver qué resultados da, la política que se produce en ese momento y cómo evolucionan las cosas, pero se necesita un clima más sosegado para llegar a acuerdo", ha indicado en referencia a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En esta línea, ha reconocido que está "dispuesto a hablar con todos, pero de manera especial con el Gobierno".

Así, ha confiado en que el Ejecutivo del PP "sepa medir los tiempos" tras el 21-D, ya que "en estos momentos no tenemos nada a priori y no estamos pensando ni en cómo nos enfrentaríamos a una negociación presupuestaria". "En este momento no hay negociación, no hay absolutamente nada y si en algún momento se dan las circunstancias, hablaremos", ha afirmado.

COMISIÓN

Cuestionado por la comisión para la Modernización del Estado Autonómico creada en el Congreso de los Diputados a instancias del PSOE, Esteban ha "apreciado el gesto" socialista y ha calificado de "importante" la aportación realizada por catedráticos de Derecho Constitucional recientemente.

De este modo, y pese a que el PNV no participa en la misma, ha reconocido que no descarta que, "en el futuro", los jeltzales puedan participar. "Vamos a esperar. Si no están los partidos catalanes, en plena campaña electoral... nosotros no podemos participar. Veremos más adelante si podemos hacerlo", ha zanjado.