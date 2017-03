Albert Rivera no ve "ningún motivo" para que haya un adelanto de las elecciones generales

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha manifestado este viernes que no ve "ningún motivo" para un adelanto electoral en España y ha confiado en que puedan salir adelante los Presupiestos Generales del Estado.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, ha señalado que su partido no está por un adelanto electoral, apuntando que si estuviera en esa posición lo "cómodo hubiera sido hacer lo que hacen otros partidos, decir que no a todo y no aprobar los presupuestos".

Para Rivera, "casi seguro", habrá elecciones en Cataluña en 2018 y también podría haberlas en Murcia si el PP se sigue "enrocando" en su posición en relación con el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, "imputado por cuatro delitos de corrupción", pero no cree que haya motivo alguno para un adelanto de las elecciones generales.

Ha indicado que su formación dará luz verde a los PGE si el PP "cumple con su palabra" en relación con determinadas partidas sociales y económicas.

Ha señalado que, no obstante, en este asunto están "en manos del PSOE", porque el PP y Ciudadanos no pueden sacar adelante los PGE o decretos si no se cuenta al menos con la abstención del grupo socialista. En este sentido, ha pedido al PSOE que, igual que Ciudadanos facilita y permite que Andalucía tenga presupuestos y estabilidad, tome nota y posibilite, con su abstención, que se puedan sacar adelante los PGE.

En su opinión, el PSOE debería ser un partido "con sentido de estado y poder facilitar que salgan adelante los PGE".

Sobre el debate interno en el PSOE para la elección de la personas que ostentará la Secretaría General, Rivera ha pedido a ese partido que "su batalla y lucha interna no contamine la estabilidad del país".

En cuanto al rechazo ayer en el Congreso de los Diputados al decreto ley del Gobierno central que liberalizaba el sector de la estiba, ha manifestado que no sabe por qué motivo el Ejecutivo ha querido "perder el decreto", llevándolo a votación sabiendo que no contaba con los votos suficientes y sin haber negociado previamente con el PSOE, cuyos escaños necesitaba para sacarlo adelante. Ha indicado que si uno está minoría, tiene que tener "cintura para negociar".

Respecto al pacto de investidura que Cs alcanzó en Andalucía con el PSOE-A ha destacado el compromiso de su formación con la gobernabilidad y la estabilidad en esta comunidad y ha señalado que están saliendo adelante muchas medidas, como la bajada de impuesto del IRPF o la bajada parcial del impuesto de sucesiones o más partidas para sanidad, educación y dependencia. Para Rivera, se necesita, no osbtante, un ambicioso plan económico y estratégico para generar empleo y riqueza y otro plan en materia educativa.