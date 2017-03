Albert Rivera pide que se investigue el caso de Mijas y al PP que "no se compren concejales"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado que "no va entrar en cambios de cromos" y ha recordado que en la Diputación Provincial de Málaga, donde la formación naranja tiene un acuerdo de investidura con el PP, "nosotros lo vamos a mantener salvo que haya un incumplimiento de ese pacto". Sin embargo, ha pedido que "no se compren concejales", porque "es propio del caciquismo", haciendo referencia al caso ocurrido en el municipio malagueño de Mijas.

Así, ha considerado el de Mijas es un "un escándalo sin precedentes" y ha reconocido que "no pensaba que en 2017 tuviéramos que estar hablando de compra de concejales para mociones de censura".

Así lo ha asegurado Rivera tras ser cuestionado sobre si el caso ocurrido en Mijas, donde supuestamente un concejal 'popular' ha ofrecido trabajo a Francisco Martínez, edil de CSSP, marca local de Podemos, a cambio de su apoyo a una moción de censura, influirá en el acuerdo en Diputación. Además, sobre casos como el de Mijas, el líder de Ciudadanos ha pedido que "se investiguen", dejando claro que "Cs venimos a limpiar la corrupción".

"Que el PP tenga casos de corrupción ya lo sabíamos, al igual que los tiene el PSOE en Andalucía, pero los españoles han votado y han dado mayoría determinadas a partidos que no son Ciudadanos", ha reconocido Rivera, al tiempo que ha incidido en que respetarán "las votaciones de los españoles; vamos a intentar llegar a acuerdos y dar estabilidad y si alguien, en un caso concreto, tiene casos de corrupción tiene que acabar".

Rivera, que ha mantenido un encuentro con al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha dejado claro que Ciudadanos "no es partidario ni de comprar concejales con puestos de trabajo, ni tampoco de cambio de cromos", ya que, ha incidido, a los ciudadanos "lo que les importa es que funcionen los servicios públicos, a los mijeños lo que les importa es que funcione la estabilidad institucional".

"Lo que pasa es que algunos en Mijas y en Málaga no han entendido que ya no tienen mayoría absoluta", ha añadido, poniendo "como ejemplo en positivo" del caso del Ayuntamiento de Málaga, donde el PP gobierna tras un acuerdo de investidura con Ciudadanos. "Aquí sí lo ha entendido el alcalde de Málaga que no tiene mayoría absoluta, pero parece que algunos no han entendido que no la tienen en Mijas, que la perdieron, y que les dijeron los ciudadanos que no", ha manifestado.

Cuestionado sobre que le parece que el PP mantenga al presidente de los 'populares' de Mijas, Rivera ha recordado que ha habido una dimisión del edil del PP Santiago Martín, y ha destacado que "hace dos días el PP en vez de investigar lo que había pasado nos pedía a nosotros prudencia", pidiendo Rivera a los 'populares' "decencia, que se dediquen a limpiar este tipo de casos porque son impropios".

"Cuando ve la portada de un periódico que alguien se dedica a comprar concejales para hacer mociones de censura... los españoles no lo soportan más", ha lamentado, insistiendo en que "a limpiar la corrupción es a lo que ha venido Cs y nosotros no participamos de este tipo de políticas".