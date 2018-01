Alberto Fernández (PP) pide la "cláusula Messi" para Barcelona si Cataluña se independiza

Barcelona es el "cajero" de Puigdemont y propone que el Estado pague su deuda y se la descuente

Pide un nuevo estatus para Barcelona que se establezca en una nueva Carta Municipal, para lograr un trato mejor, diferente y diferenciado de la Generalitat, que permita recibir lo que aporta y que la Generalitat no invierte, y ha destacado que la ciudad tiene su propia identidad, que el independentismo "silencia cuando no niega".

Ha sostenido que el Ayuntamiento tiene que hacer Generalitat porque la Generalitat no hace Barcelona, que asume asuntos que son de su competencia, como guarderías y escuelas, y ha dicho que el consistorio es el "cajero automático" del presidente del Govern cesado, Carles Puigdemont y que, siguiendo planteamientos de independentistas, se podría decir que la Generalitat roba a Barcelona.

Ha propuesto que el Ayuntamiento reclame la deuda de la Generalitat al Gobierno central y que éste se la abone y lo descuente de las transferencias a la Generalitat, y que Barcelona sea circunscripción electoral de distrito único en una futura ley electoral catalana, para que el voto de los barceloneses no valga menos que el de otros catalanes, al contrario de lo que ocurre ahora, que beneficia a los independentistas, según él.

Ha advertido de que el independentismo "confunde el derecho a decidir con el derecho a empobrecer" Barcelona, que no debe ser capital de Estado, sino una metrópolis, y tampoco una ciudad-Estado, como asegura que pretende el Gobierno de Ada Colau con su intervencionismo, sino una ciudad-sociedad con colaboración pública-privada, ha defendido.

Fernández ha recordado a los que decían 'Spain is different' y ha abogado por decir ahora en positivo 'Barcelona es diferente', y ha advertido sobre la ciudad: "No somos la capital de la independencia, somos su antídoto".