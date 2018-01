Albiol critica que Arrimadas descarte ser investida: "¿Para qué te presentas a las elecciones?"

Acusa a Cs de "falta de patriotismo" por no ceder un diputado para que el PP tenga grupo propio

"Para eso no hacía falta crear tantas expectativas ni presentarse como el voto útil", ha destacado Albiol en alusión a Arrimadas, de quien también ha criticado que esté dejando de lado a los catalanes no independentistas.

Considera que los partidos independentistas podrían encontrar a otro candidato que "no generara ese mal clima y no tuviera cuentas pendientes con la justicia".

Preguntado por la delegación de voto que han pedido los cinco diputados que están en Bruselas, ha dicho que "un huido de la justicia no puede delegar su voto y no se va a permitir: si la situación jurídica --de Puigdemont-- no cambia, es bastante improbable, por no decir imposible, que sea investido presidente".