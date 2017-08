Albiol: desde el Gobierno catalán se han usado los ataques "en favor del proceso independentista"

El presidente del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, ha asegurado este viernes que desde el Gobierno catalán se han usado los atentados de la semana pasada "en favor del proceso independentista", aunque considera que no todos los representantes de la Generalitat lo han hecho.

"Los partidos constitucionalistas hemos estado a la altura, y no se puede decir lo mismo por algunos representantes y miembros del Govern", ha declarado tras el pleno extraordinario del Parlamento catalán sobre los atentados, y ha puesto como ejemplo al director de la Escola de l'Administració Pública, Agustí Colomines.

El dirigente 'popular' ha llamado a participar en la manifestación del sábado para rechazar los atentados y ha añadido que no se atacó sólo Barcelona, sino a toda Cataluña y al resto de España, por lo que ha defendido que el conjunto de la sociedad española debe estar representado.

LAMENTA QUE LA CUP NO HAYA APLAUDIDO LA DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO

Albiol ha celebrado que el Rey acuda y que lo haga aunque la CUP dijera que no iba a asistir si lo hacía el monarca: "Pone en evidencia que las estructuras y las personalidades del Estado no tienen miedo a los que constantemente se dedican a amenazar", y que los radicales no se saldrán con la suya, ha dicho.