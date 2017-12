Albiol (PP) insta a Iceta (PSC) a decidirse: "O estás con Dios o estás con el diablo"

Cree que la investigación confirma que el Govern estafó a los votantes los independentistas

El candidato popular también ha hecho referencia a las declaraciones de la 'número dos' de ERC a las elecciones, Marta Roviera, en las que dijo que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiere la vía unilateral lo que tiene que hacer es no levantarse de la mesa de la negociación.

El candidato popular cree que las formaciones constitucionalistas vencerán a las independentistas el 21 de diciembre pero ha añadido que, si esto no sucede, el problema no lo tendrán los partidos si no la sociedad que "no ha escarmentado de la magnitud de la tragedia" del proceso independentistas.