El líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "ponga las urnas" pero no para un referéndum, sino para convocar unas elecciones autonómicas de forma urgente, y que además ponga fecha para dar la cara en el Congreso, ha dicho.

Ha subrayado que, mientras gobierne el PP, "no se celebrará ningún referéndum ilegal" para separar Cataluña de España, y ha tachado a los representantes del Gobierno catalán de farsantes, profesionales de la comedia e irresponsables.

"No han tomado ninguna decisión porque no se atreven, porque saben que la decisión que quieren tomar es ilegal y tiene consecuencias; pero sí quieren dar apariencia de que la han tomado", ha manifestado Albiol al señalar que la decisión no se ha tomado a través del Consell Executiu.