Albiol (PP) al confirmarse la prisión de Junqueras: "Será un mártir para los independentistas"

El candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, considera que el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, "será un mártir para los independentistas", una vez que este lunes el Tribunal Supremo ha confirmado que debe seguir en prisión.

En declaraciones antes de pronunciar una conferencia en el Cercle d'Economia, ha defendido que esta decisión judicial no condicionará la campaña: "No nos engañemos: si hubiera salido de la cárcel sería un héroe; ahora que no sale, será un mártir".